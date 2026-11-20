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20.11.2026 08:02:01
BioVersys Reports Results From Phase 2a ENABLE Study
(RTTNews) - BioVersys AG (BIOV.SW) announced results from the Phase 2a ENABLE study of alpibectir in combination with ethionamide or AlpE in patients with newly diagnosed drug-sensitive pulmonary tuberculosis. The phase 2a ENABLE study showed early bactericidal activity in all regimens evaluated over 14 days in patients with newly diagnosed drug-sensitive pulmonary tuberculosis.
Marc Gitzinger, CEO, BioVersys, said: "The results from the Phase 2a ENABLE trial provide important clinical evidence supporting the continued development of AlpE as a potential component of future tuberculosis treatment regimens."
At prior close on SIX Swiss Exchange, BioVersys shares were trading at 22.50 francs.
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