Biovica International Registered B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Biovica International Registered B hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Biovica International Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at