18.06.2026 06:31:29

Biovica International Registered B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Biovica International Registered B hat sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 106,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,3 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,8 Millionen SEK ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,300 SEK. Im Vorjahr waren -0,870 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,38 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren 8,62 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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