BioVie präsentierte Quartalsergebnisse

BioVie lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at