BioVie präsentierte Quartalsergebnisse

BioVie hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at