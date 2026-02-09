|
BioVie stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BioVie lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
BioVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,600 USD je Aktie gewesen.
