BioXcel Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BioXcel Therapeutics hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 29,73 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

BioXcel Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,730 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -23,510 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 71,81 Prozent auf 0,64 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,27 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at