BioXcel Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

BioXcel Therapeutics gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioXcel Therapeutics einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at