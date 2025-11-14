BioXcel Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BioXcel Therapeutics lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,120 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 52,38 Prozent auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BioXcel Therapeutics 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at