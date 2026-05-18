Bioxytran stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bioxytran hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at