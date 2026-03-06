Konjunkturdaten im Fokus 06.03.2026 11:39:43

BIP im Euroraum im 4. Quartal: Wachstum schwächer als angenommen

BIP im Euroraum im 4. Quartal: Wachstum schwächer als angenommen

Die Wirtschaft des Euroraums ist im vierten Quartal weniger stark als bisher angenommen gewachsen.

Wie Eurostat in dritter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent. In zweiter Veröffentlichung war ein Plus von 0,3 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht ergab sich ein revidierter BIP-Zuwachs von 1,2 (zuvor: 1,3) Prozent.

Der Privatkonsum stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent und der Staatskonsum um 0,5 Prozent, die Wachstumsbeitrage zur Quartalsveränderungsrate des BIP betrugen 0,2 beziehungsweise 0,1 Prozentpunkt. Einen positiven Beitrag (0,1 Prozentpunkte) lieferten außerdem die Bruttoanlageinvestitionen. Gemindert wurde die Wachstumsrate von den Vorratsveränderungen (minus 0,1 Prozentpunkt) und dem Außenbeitrag (minus 0,1 Prozentpunkt).

Für das Gesamtjahr 2025 bezifferte Eurostat das Wachstum auf 1,5 Prozent.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

OeNB: Nationalbank will mittel- und langfristige Wirtschaftsanalyse stärken
Österreich: Wirtschaft 2025 leicht gewachsen
Iran-Konflikt: Raiffeisen Research sieht bislang begrenzte wirtschaftliche Folgen

Bildquelle: Wlad74 / Shutterstock.com,Iurii Konoval / Shutterstock.com,jorisvo / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:10 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:18 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen