BIP in Deutschland wächst in 2025 etwas

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung wieder leicht gewachsen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Kalenderbereinigt belief sich das Plus auf 0,3 Prozent. DJG/hab DOW JONES

