BIP in Deutschland wächst in 2025 etwas
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Kalenderbereinigt belief sich das Plus auf 0,3 Prozent.
DJG/hab
DOW JONES
