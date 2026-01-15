Destatis 15.01.2026 10:04:42

BIP in Deutschland wächst in 2025 etwas

BIP in Deutschland wächst in 2025 etwas

Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr nach zwei Jahren mit rückläufiger Wirtschaftsleistung wieder leicht gewachsen.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Zuwachs von 0,2 Prozent prognostiziert. Kalenderbereinigt belief sich das Plus auf 0,3 Prozent.

DJG/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Richemont-Aktie steigt: Umsätze steigen deutlich stärker als erwartet
TSMC-Aktie überzeugt mit Quartalsbericht und Ausblick
Honeywell-Tochter strebt in den USA an die Börse - D-Wave-Aktie in Gefahr?

Bildquelle: Rostislav Ageev / Shutterstock.com,Noerenberg / Shutterstock.com,Christian Mueller / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street tendiert vor dem Wochenende seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen