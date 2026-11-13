|BIP im Blick
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13.11.2026 11:29:00
BIP-Zahlen bestätigt: So entwickelte sich die Wirtschaft in der Eurozone
Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal 2026 solide gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 30. Oktober bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.
Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im dritten Quartal 1,3 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung. Ökonomen hatten eine Bestätigung erwartet.
Unterschiedliche Entwicklung in den Euro-Ländern
Die Wirtschaftsentwicklung in den einzelnen Ländern der Eurozone fiel im dritten Quartal unterschiedlich aus. Das stärkste Wachstum erzielte Irland mit einem Zuwachs um 5,5 Prozent im Quartalsvergleich. Deutschland meldete ein Plus von 0,2 Prozent, Frankreich ein Minus von 0,1 Prozent. Das BIP von Italien stagnierte, während Spanien einen Zuwachs um 0,6 Prozent verzeichnete.
DOW JONES
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