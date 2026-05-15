Birchcliff Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Birchcliff Energy lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 217,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 196,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at