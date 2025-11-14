Birchcliff Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Birchcliff Energy präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 146,2 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy 128,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at