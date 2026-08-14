Birchcliff Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Birchcliff Energy ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Birchcliff Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Birchcliff Energy -0,050 CAD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Birchcliff Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 164,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 164,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at