Birchtech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Birchtech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,81 Prozent auf 3,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Birchtech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,550 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 17,63 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,41 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at