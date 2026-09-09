Midwest Energy Emissions Aktie
WKN DE: A1JMAJ / ISIN: US59833H1014
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09.09.2026 16:31:02
Birchtech To Start $5 Mln Share Repurchase, Shares Up
(RTTNews) - Birchtech Corp. (BCHT,BCHT.TO), a maker of specialty activated carbon technologies, announced on Wednesday that it will begin repurchasing common stock under its previously authorized $5.0 million buyback program.
The company said purchases may commence on or after September 14, 2026 and continue until December 31, 2026, unless completed earlier or suspended.
Birchtech plans to fund the buybacks from available cash.
On the NYSE, shares of Birchtech are currently gaining 3.78 percent, changing hands at $1.2350.
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