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27.04.2026 06:31:29
Birchtree Investments hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Birchtree Investments hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren -0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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