22.12.2025 06:31:29

Birchtree Investments hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Birchtree Investments ließ sich am 19.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Birchtree Investments die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Birchtree Investments im vergangenen Quartal 0,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 108,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birchtree Investments -0,5 Millionen CAD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 112,50 Prozent auf -0,03 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,24 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

