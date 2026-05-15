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15.05.2026 06:31:29
Bird Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Bird Construction ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bird Construction die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bird Construction ein EPS von 0,170 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 783,4 Millionen CAD gegenüber 717,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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