Bird Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bird Construction veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 951,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 898,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at