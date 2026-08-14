Bird Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bird Construction hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,55 CAD. Im letzten Jahr hatte Bird Construction einen Gewinn von 0,370 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,04 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 850,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at