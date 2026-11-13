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13.11.2026 06:31:28
Bird Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bird Construction ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bird Construction die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,570 CAD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 951,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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