Bird Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bird Construction hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 CAD gegenüber 0,590 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 877,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 936,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Bird Construction hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,860 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,84 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,02 Prozent auf 3,40 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,40 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at