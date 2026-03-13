|
13.03.2026 06:31:28
Bird Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bird Construction hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 CAD gegenüber 0,590 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 877,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 936,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Bird Construction hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,860 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,84 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,02 Prozent auf 3,40 Milliarden CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,40 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.