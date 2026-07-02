Bird River Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bird River Resources hat am 29.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at