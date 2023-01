Birgit Kuras nicht mehr im Aufsichtsrat von SW Umwelttechnik

Die frühere Wiener-Börse-Vorständin hatte am Montagabend ihren sofortigen Rücktritt erklärt, wie das Unternehmen am Dienstag zu Mittag in einer Aussendung mitteilte. Die Ex-Raiffeisenbankerin war auch Vorsitzende des SW Umwelttechnik -Prüfungsausschusses.

In den vergangenen rund fünf Jahren sei Kuras "ein wertvolles Mitglied des Aufsichtsrats" und habe "einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen", hieß es am Dienstag seitens des Unternehmens.

