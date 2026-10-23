Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
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23.10.2026 11:15:24
Birgit Olsen, Bellevue: «Europa wird unterschätzt und genau darin liegt die Chance»
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Bellevue Asset Management, sieht in europäischen Small und Mid Caps erhebliche Chancen – insbesondere durch KI, Elektrifizierung und strukturelle Wachstumstrends. (Screenshot YouTube)">
Europäische Nebenwerte profitieren vom KI-Boom, der Elektrifizierung und steigenden Infrastrukturinvestitionen. Birgit Olsen von Bellevue Asset Management sieht darin erhebliche Chancen. Im finews-Podcast spricht sie über unterschätzte Börsengewinner, 15 Jahre erfolgreiches Fondsmanagement und ihre grössten Anlagefehler.
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