Birgit Olsen, Bellevue: «Europa wird unterschätzt und genau darin liegt die Chance»

Bellevue Asset Management, sieht in europäischen Small und Mid Caps erhebliche Chancen – insbesondere durch KI, Elektrifizierung und strukturelle Wachstumstrends. (Screenshot YouTube)">

Europäische Nebenwerte profitieren vom KI-Boom, der Elektrifizierung und steigenden Infrastrukturinvestitionen. Birgit Olsen von Bellevue Asset Management sieht darin erhebliche Chancen. Im finews-Podcast spricht sie über unterschätzte Börsengewinner, 15 Jahre erfolgreiches Fondsmanagement und ihre grössten Anlagefehler.