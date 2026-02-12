Birkenstock Aktie

Birkenstock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30

Schuhkonzern mit Bilanz 12.02.2026 22:03:00

Birkenstock-Aktie fällt dennoch: Gewinn und Umsatz übertreffen Erwartungen

Birkenstock-Aktie fällt dennoch: Gewinn und Umsatz übertreffen Erwartungen

Am Donnerstag hat der Sandalenherstellers Birkenstock seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert.

Für Birkenstock ist das erste Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,27 Euro und lag damit über dem Gewinnausweis im Vorjahreszeitraum, als noch ein EPS von 0,11 Euro in den Büchern gestanden hatte. Damit übertraf Birkenstock die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,259 Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 401,90 Millionen Euro. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten die Erlöse noch bei 361,719 Millionen Euro gelegen. Auf Umsatzebene schlug sich Birkenstock damit minimal besser als erwartet: Die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten sich im Vorfeld auf 401,8 Millionen Euro belaufen.

Die Birkenstock-Aktie schloss an der NYSE im Handel 1,45 Prozent tiefer bei 39,42 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

