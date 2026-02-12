Birkenstock Aktie
WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30
|Schuhkonzern mit Bilanz
|
12.02.2026 22:03:00
Birkenstock-Aktie fällt dennoch: Gewinn und Umsatz übertreffen Erwartungen
Für Birkenstock ist das erste Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,27 Euro und lag damit über dem Gewinnausweis im Vorjahreszeitraum, als noch ein EPS von 0,11 Euro in den Büchern gestanden hatte. Damit übertraf Birkenstock die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,259 Euro in Aussicht gestellt.
Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 401,90 Millionen Euro. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten die Erlöse noch bei 361,719 Millionen Euro gelegen. Auf Umsatzebene schlug sich Birkenstock damit minimal besser als erwartet: Die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten sich im Vorfeld auf 401,8 Millionen Euro belaufen.
Die Birkenstock-Aktie schloss an der NYSE im Handel 1,45 Prozent tiefer bei 39,42 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Bildquelle: ArDanMe / Shutterstock.com,Marti Bug Catcher / Shutterstock.com
