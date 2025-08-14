Birkenstock-Aktie profitiert: Kräftiges Gewinnplus bei Birkenstock

Der Sandalenhersteller Birkenstock hat am Donnerstag vor US-Börsenstart seine Bilanz präsentiert. So hat der Konzern abgeschnitten.

Am Donnerstag stand vor US-Börsenstart die Drittquartalsbilanz des Geschäftsjahres 2026 von Birkenstock auf den Agenda. Demnach verbuchte der Sandalenhersteller ein EPS in Höhe von 0,62 Euro. Nach 0,49 Euro im Vorjahr, waren Experten im Vorfeld von 0,60 Euro je Aktie ausgegangen.

Umsatzseitig konnte der Konzern die Erwartungen knapp nicht treffen. Hier hatten Analysten 635,57 Millionen Euro erwartet - tatsächlich beliefen sich die Erlöse auf 635,042 Millionen Euro nach 564,76 Millionen Euro im Vorjahr.

Die an der NYSE notierte Birkenstock-Aktie bewegt sich daraufhin vorbörslich zeitweise um 3,32 Prozent nach oben auf 51,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at