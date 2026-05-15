Birkenstock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Birkenstock hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Birkenstock 0,590 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 723,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 604,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at