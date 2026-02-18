Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat ve Ticaret: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat ve Ticaret hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,61 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 105,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,9 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 59,3 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,990 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 TRY je Aktie vermeldet.

Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat ve Ticaret hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 160,70 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 78,21 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

