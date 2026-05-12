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12.05.2026 06:31:29
Birla: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Birla hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Birla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 33,32 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,75 Prozent auf 28,36 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,15 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 72,41 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 38,34 INR je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 96,56 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 91,07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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