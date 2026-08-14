Birla Capital Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Birla Capital Financial Services lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Birla Capital Financial Services im vergangenen Quartal 0,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Birla Capital Financial Services 0,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at