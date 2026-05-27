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27.05.2026 06:31:29
Birla Cotsyn (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Birla Cotsyn (India) hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -13,360 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Birla Cotsyn (India) ein EPS von -10,190 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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