Birla Ericsson Optical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Birla Ericsson Optical lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,14 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Birla Ericsson Optical einen Umsatz von 1,56 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,63 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 1,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 7,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,60 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at