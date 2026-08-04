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04.08.2026 06:31:29
Birla Ericsson Optical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Birla Ericsson Optical hat am 02.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,23 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,450 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,67 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 51,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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