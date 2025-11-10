Birla gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Birla hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,75 INR, nach -3,270 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,01 Prozent auf 22,07 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at