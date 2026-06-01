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01.06.2026 06:31:29
Birla Precision Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Birla Precision Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,33 INR gegenüber 0,560 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 661,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 541,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,69 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,890 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,14 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,47 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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