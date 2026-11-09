Birla Precision Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Birla Precision Technologies lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 INR, nach 0,680 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 775,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 637,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at