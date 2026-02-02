|
Birla: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Birla hat am 31.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,06 INR je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Birla in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,59 Milliarden INR im Vergleich zu 22,57 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
