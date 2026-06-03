Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Birlik Mensucat Ticaret Ve Sanayi gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,1 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 45,1 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at