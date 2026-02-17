Birzeit Pharmaceutical Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Birzeit Pharmaceutical Company äußerte sich am 15.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 14,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,310 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 17,98 Prozent auf 47,96 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 40,65 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at