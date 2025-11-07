Birzeit Pharmaceutical Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Birzeit Pharmaceutical Company lud am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at