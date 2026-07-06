Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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06.07.2026 16:19:26
Bis zu 1,5 Milliarden Dollar: Novartis kauft Biotech-Unternehmen für Onkologiesparte
Die großen Pharmakonzerne verstärken ihre Onkologie-Abteilungen durch milliardenschwere Zukäufe. Novartis kauft dabei ein Unternehmen, das zwei Wirkstoffe im Köcher hat, die Resistenzen überwinden könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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