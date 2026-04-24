Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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24.04.2026 18:53:01
Bis zu 100.000 Jobs: Regierung erwartet Job-Boom bei Werften, Häfen und Offshore-Energie
Schiffbau und Co. bringen Deutschland jedes Jahr Milliarden ein und sind besonders bedeutend für den Außenhandel. Nun rechnet die Regierung mit einem Boom gut bezahlter Arbeitsplätze - vor allem in strukturschwächeren Regionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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