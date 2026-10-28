Fujifilm Holdings Aktie
WKN: 854607 / ISIN: JP3814000000
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28.10.2026 06:58:00
Bis zu 100 TByte Kapazität: Fujifilm will Produktion von Tapes verfünffachen
Die Speicherknappheit hat die IT-Branche fest im Griff und davon profitiert auch ein ehemaliges Auslaufmodell: Fujifilm will bald viel mehr Tapes produzieren.
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