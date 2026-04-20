Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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20.04.2026 17:40:55

Bis zu 1000 pro Jahr: Rheinmetall startet Produktion von Drohnenbooten

Die Ukraine setzt Drohnenboote bereits erfolgreich bei ihrem Kampf gegen Russland ein. Auch der deutsche Rüstungsgigant Rheinmetall will sich auf dem Feld breiter aufstellen. Ein eigenes Modell geht nun in die Serienproduktion.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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