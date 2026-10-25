UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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25.10.2026 15:03:42
Bis zu 12.000 Arbeitsplätze: Schweizer Bankgewerkschaft fürchtet Job-Kahlschlag bei UBS
Die Schweizer Politik plant härtere Vorgaben für Großbanken. Sollte die UBS das Land deshalb verlassen, könnten bis zu 12.000 Arbeitsplätze verloren gehen, warnt der Schweizer Bankpersonalverband. Laut Medienberichten prüft das Management bereits Notfallpläne für eine Verlagerung der Konzernzentrale.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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