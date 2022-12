Bis zu 150.000 neue Glasfaser-Anschlüsse für Essen

Vodafone & ruhrfibre bauen schnelles Glasfaser-Netz für EssenVermarktung und Ausbau starten schon im Frühjahr 2023Fiber to the Home (FTTH): Jede Wohneinheit erhält einen eigenen Glasfaser-AnschlussNeue Glasfaser-Leitungen und Kabel-Netz bringen schnelles Internet in die gesamte StadtIn der Ruhrgebietsmetropole Essen geht das größte eigenwirtschaftliche Glasfaser-Betreibermodell Deutschlands an den Start. In den kommenden drei Jahren entstehen hier rund 150.000 neue FTTH-Anschlüsse mit schnellem Netz für Haushalte, Unternehmen, Krankenhäuser und städtische Einrichtungen. Heute stellten die Projekt-Partner ruhrfibre und Vodafone Deutschland die Infrastruktur-Maßnahme gemeinsam mit Oberbürgermeister Thomas Kufen im Rathaus der Stadt vor. Die Aufgaben sind klar verteilt: ruhrfibre übernimmt die Planung und den Ausbau der passiven Glasfaser-Technologie bis in die Wohnungen (FTTH). Vodafone erstellt den Anschluss an seine aktive Netzinfrastruktur, steuert den Netzbetrieb, vermarktet die Anschlüsse und bietet Dienste wie Telefonie, Internet und TV für die Menschen in Essen an. Schon im Frühjahr des kommenden Jahres beginnt der Ausbau und kurze Zeit später die Vermarktung der Glasfaser-Anschlüsse, die ebenfalls durch Vodafone gesteuert wird. Dann werden auch alle Details zur Ausgestaltung der Tarife bekanntgegeben. Schon heute versorgt Vodafone mit seinem Kabel-Glasfasernetz über 200.000 Haushalte in Essen mit Gigabit-Anschlüssen, die durch zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen und zusätzliche Glasfaserknoten noch stabiler werden. Das heute bekanntgegebene Glasfaser-Ausbauprojekt erweitert Essens Gigabit-Netz, sodass nach Fertigstellung 9 von 10 Haushalte mit einem entsprechenden Anschluss ausgestattet sind. Damit nähert sich die Ruhrgebietsmetropole einer Gigabit-Vollversorgung.„Wir haben im März den Auftrag vom Rat der Stadt Essen erhalten, den Glasfaserausbau neu aufzustellen und zu beschleunigen“, so Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Um diesen Auftrag umzusetzen, haben wir uns mit ‚ruhrfibre‘ als einer gemeinsamen Netzgesellschaft auf den Weg gemacht. Inzwischen ist mit DIF Capital Partners Deutschland ein Investor gefunden und mit Vodafone steht nun auch der Telekommunikationspartner der ersten Stunde fest. Für die Essenerinnen und Essener bedeutet das ein schnelleres Internet und für Essener Unternehmen neue digitale Chancen.“Essen wird zur Gigabit-Metropole, in der bald fast alle Haushalte ans schnellste Festnetz angeschlossen sind.Marcel de GrootMarcel de GrootMarcel de Groot, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone Deutschland: „Essen wird zur Gigabit-Metropole, in der bald fast alle Haushalte ans schnellste Festnetz angeschlossen sind. Dafür starten wir in der Ruhrgebiets-Metropole jetzt ein Glasfaser-Rekordprojekt: das größte eigenwirtschaftliche Betreibermodell Deutschlands. Gemeinsam mit ruhrfibre bringen wir Glasfaser in rund 150.000 Haushalte, Unternehmen, Krankenhäuser und weitere städtische Einrichtungen. Das ist ein starker Impuls für Wachstum, Wirtschaftsleistung und Wohlstand in Essen.“„ruhrfibre baut die Datenautobahn, Vodafone liefert die Glasfaser-Produkte“, freut sich Christopher Rautenberg, Geschäftsführer von ruhrfibre, über den nächsten Meilenstein des Ausbauprojekts. „Mit Vodafone ist es uns gelungen, einen der führenden Telekommunikationsanbieter in Deutschland als starken Partner für ruhrfibre und den Glasfaserausbau in Essen zu gewinnen. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um im nächsten Jahr wie geplant loszulegen.“Die Vermarktung der Glasfaser-Anschüsse beginnt unmittelbar nach Ausbaustart im Frühjahr 2023. Die in den ersten Ausbaugebieten liegenden Haushalte und Unternehmen werden dann mit persönlichen Anschreiben über das Glasfaser-Angebot informiert. Details zum Netzausbau und den angebotenen Glasfaser-Tarifen veröffentlich Vodafone zum Start der Vermarktung unter www.vodafone.de/essen.Garantierte Bandbreite, hohe Ausfall- und ZukunftssicherheitBeim Glasfaser-Ausbau in Essen setzen ruhrfibre und Vodafone auf das so genannte ‚Fiber to the Home‘ (FTTH). Mit FTTH wird jede Wohn- und Geschäftseinheit mit einer eigenen Glasfaserleitung an die Verteilstationen angeschlossen. Der Vorteil: Die Bandbreite muss nicht mit anderen Haushalten geteilt werden, sodass immer die volle Leistung zur Verfügung steht. Zudem bieten Glasfaseranschlüsse gegenüber herkömmlichen DSL-Kupferleitungen eine höhere Ausfallsicherheit, da sie weniger störanfällig sind. Ein weiterer Vorteil ist die Zukunftssicherheit der Technologie, da bei Bedarf die Übertragung auf mehrere Gigabit pro Sekunde erhöht werden kann.Gigabit-Vollversorgung dank Technologie-Mix aus Glasfaser und KabelSchon heute betreibt Vodafone in Essen mit seinem bestehenden Kabel-Glasfasernetz eine Gigabit-fähige Infrastruktur für mehr als 200.000 Haushalte. Dafür hat der Düsseldorfer Digitalisierungskonzern sein Netz zuletzt vollständig mit der Gigabit-Technologie DOCSIS 3.1 aufgerüstet. Das bestehende Festnetz wird mit Modernisierungsmaßnahmen und zusätzlichen Glasfaserknoten zusätzlich verstärkt, um es noch stabiler zu machen. Nach Abschluss der heute bekanntgegebenen Glasfaser-Ausbaumaßnahmen wird Vodafone zukünftig einen Großteil der in Essen angesiedelten Haushalte und Unternehmen mit Gigabit-Geschwindigkeit versorgen können – das entspricht einer annähernden Gigabit-Vollversorgung der Region. Deutschlandweit erreicht Vodafone in seinem Kabel-Glasfasernetz schon über 24 Millionen Haushalte, die meisten davon mit Gigabit-Geschwindigkeit. Mit einem Investitionsprogramm, das nicht nur das gesamte Kabel-Glasfasernetz aufrüstet, sondern auch mit zusätzlichen Projekten den Glasfaserausbau dort vorantreibt, wo er am nötigsten ist: auf dem Land, für die Bürger und für die Wirtschaft.24 MillionenHaushalte erreicht Vodafone deutschlandweit in seinem Kabel-Glasfasernetz